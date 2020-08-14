Литва и Эстония договорились убедить страны Балтики бойкотировать БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа совместно с эстонским коллегой Керсти Кальюлайдом обсудил работу в области импорта электроэнергии с БелАЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидеры стран пришли к договоренности по убеждению представителей стран Балтийского региона отказаться от импорта электроэнергии с атомной станции.

Президенты договорились достигнуть «единогласного соглашения» среди других коллег.

Кальюлайд также поблагодарил литовского лидера за «безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС».

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