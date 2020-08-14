«Роснефть» начинает исследования краснокнижных животных Арктики

Специалисты ООО «Арктический Научный Центр» (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти») совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук и Центром морских исследований МГУ организовали масштабную экспедицию по изучению атлантического подвида моржа и белого медведя, занесенных в Красную книгу.

Научное судно с группой ученых на борту вышло из порта Архангельска и направилось к северной части Ледовитого океана. В течение месяца будут проведены исследования животного мира в акваториях Карского и Баренцева морей, а также архипелаге Земли Франца-Иосифа.

Забота об окружающей среде – один из ключевых приоритетов деятельности НК «Роснефть». Компания реализует ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение морских млекопитающих, которые являются важнейшими биоиндикаторами состояния окружающей среды.

Специалисты проведут подсчет и анализ половозрастной группировки моржей. Видеообследования с использованием телеуправляемых подводных аппаратов и погружных видеокамер в районе обнаруженных лежбищ позволят оценить состояние кормовой базы животных. Кроме того, на всех лежбищах моржей будут проведены воздушные исследования с использованием беспилотников разной дальности полета. Запланирована установка фотоловушек для оценки сезонного использования моржами известных лежбищ.

Полноценный учет численности моржей не проводился более 10 лет (тихоокеанский подвид), а некоторые популяций не изучались с советских времен. Впервые за все время исследований планируется масштабное обследование всех известных лежбищ атлантического моржа на территории архипелага Земли Франца-Иосифа.

Другое направление экспедиционнных работ — изучение белого медведя. Наземные полевые работы пройдут на Северном острове архипелага Новая Земля в пределах территории «Национального парка «Русская Арктика». Комплексные исследования помогут выявить особенности путей миграции животных в зависимости от ледовой обстановки, а также оценить уровень состояния здоровья группировки белых медведей, обитающих на севере Баренцева моря и архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Для получения максимально точной информации о миграционной активности белых медведей учёные установят на некоторые особи спутниковые передатчики, данные будут получены через систему спутников и позволят отслеживать перемещение животных практически в режиме реального времени.