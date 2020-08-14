Посол Ирана опроверг информацию об изъятии США топлива

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани в своем Twitter опроверг информацию о том, что США конфисковали иранское топливо.

«Суда не являются иранскими. Собственник и флаги не имеют отношения к Тегерану», — написал он.

Дипломат добавил, что эти сообщения являются ложью и очередной пропагандой со стороны США.

Ранее The Wall Street сообщила о конфискации груза на борту четырех иранских танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу.

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