Посол Ирана опроверг информацию об изъятии США топлива
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани в своем Twitter опроверг информацию о том, что США конфисковали иранское топливо.
«Суда не являются иранскими. Собственник и флаги не имеют отношения к Тегерану», — написал он.
Дипломат добавил, что эти сообщения являются ложью и очередной пропагандой со стороны США.
Ранее The Wall Street сообщила о конфискации груза на борту четырех иранских танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук покинул свой пост
— США внесли на голосование резолюцию СБ ООН об оружейном эмбарго против Ирана
— США сообщают о задержании Ираном судна в международных водах