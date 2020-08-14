Совладелец «Уралхима» призвал Лукашенко начать переговоры с протестующими

Основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить насилие над мирными гражданами и сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление бизнесмена, переданное пресс-службой компании.

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе — и не теряя времени сесть за стол мирных подробных переговоров», — призвал Мазепов.

По его словам, эта возможность выхода из политической нестабильности может скоро стать единственной, поэтому упускать ее нельзя.

Мазепов также заявил о необходимости создать Комитет национального спасения. В него должны войти бизнесмены и политики, которые смогут вести на равных диалог с властями от имени народа.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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