В ГД внесли законопроект о компенсации недополученных средств арендодателей

В Госдуму был внесен законопроект, в случае принятия которого арендодатели смогут вернуть недополученные из-за снижения стоимости аренды средства в рамках налогового вычета. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов от «Справедливой России». Документ опубликован на сайте правительства.

Проектом предполагается внесение изменений в ст. 286.1 Налогового кодекса.

«Недополученными средствами считается разница между изначальной суммой ежемесячных платежей в соответствии с заключенным договором аренды нежилого недвижимого имущества и пересмотренными в сторону снижения в соответствии с соглашением сторон суммами ежемесячных платежей (в сторону их понижения) в период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года», — указано в пояснительной записке.

Отмечается, что речь идет о снижении арендных ставок в условиях сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

Кабмин в своем заключении данный законопроект не поддержал.

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