В РФ запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах

В жилых домах и общественных зданиях запретили размещать магазины бытовой химии и строительных материалов. Также мусоропроводы теперь должны быть защищены противопожарными перегородками, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ МЧС России, согласно которому в свод правил о пожарной безопасности были внесены изменения.

Так, в таких зданиях нельзя будет размещать магазины по продаже горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, капсюлей, патронов, строительных материалов, бытовой химии, пиротехники , а также «веществ и материалов, способных взрываться или возгораться». Этот запрет распространяется и на мебель, автозапчасти и автомобильные масла.

Кроме того, в соответствии с документом, мусоросборные и бельеприемные камеры в этих зданиях теперь должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием.