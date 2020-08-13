Стало известно, как у дочери рязанского губернатора появились 10 млн рублей

Рязанские власти объяснили, как несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова заработала 10 млн рублей в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дениса Арапова.

По его словам, на девочку были зарегистрированы объекты имущества, о чем было указано в декларации 2018 года. Она заработала 10 млн рублей в 2019 году благодаря продаже зарегистрированного на нее имущества.

Ранее стало известно, что несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в размере 10 млн рублей. Это вдвое больше дохода ее отца, который задекларировал 4,3 млн. У губернатора во владении нет ни квартиры, ни автомобиля. Любимов и его супруга пользуются квартирой площадью 205 кв. метров. За женой числится машина Audi Q7, ее доход за 2019 год составил 1,8 миллиона рублей.