Официальный курс евро составил 87,04 рубля

Официальный курс евро на 14 августа увеличился на 1,08 рубля и составил 87,0399 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

Курс доллара вырос на 37,2 копейки и достиг 73,6067 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 14 августа, повысилась на 69,2 копейки, до 79,6516 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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