В Европарламенте предложили ввести санкции против России из-за Белоруссии

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире «Польского радио» призвал ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки», — заявил депутат.

По его словам, если уничтожить российское вмешательство, то белорусы «сами справятся со строительством демократии».

В Белоруссии после президентских выборов проходят массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Силовики жестко подавляют митинги.

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