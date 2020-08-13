РБК: чистый госдолг России снова стал положительным

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Государственный долг России превысил резервы правительства, сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные российского Министерства финансов и Центробанка.

Чистый долг федерального правительства на 1 июля текущего года достиг 1,55 трлн рублей, указано в материале.

По данным издания, долг июля составил 14,77 трлн рублей, а ликвидные резервы правительства — 13,22 трлн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП