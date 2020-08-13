Вступил в силу закон о гарантиях выплат работникам при ликвидации фирмы
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Закон об усилении гарантий на выплату сотрудникам организации всех положенных средств при ее ликвидации вступил в силу.
Закон опубликован на официальном портале правовой информации 13 июля текущего года, в тексте документа указано, что лон вступает в силу спустя 30 дней после опубликования.
В соответствии с новым законом, право работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, на выходное пособие и сохранение среднемесячного заработка закрепляется в Трудовом кодексе России.