Вступил в силу закон о гарантиях выплат работникам при ликвидации фирмы

Закон об усилении гарантий на выплату сотрудникам организации всех положенных средств при ее ликвидации вступил в силу.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации 13 июля текущего года, в тексте документа указано, что лон вступает в силу спустя 30 дней после опубликования.

В соответствии с новым законом, право работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, на выходное пособие и сохранение среднемесячного заработка закрепляется в Трудовом кодексе России.