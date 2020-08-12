Почти 40% россиян работают на опасных производствах

Порядка 40% жителей России работают во вредных и опасных условиях труда, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста-профпатолога Минздрава Игоря Бухтиярова.

Он рассказал, что на сегодняшний день в России около 70 миллионов работающих лиц. Из них примерно 38% — 30 миллионов человек — работают во вредных и опасных условиях труда.

По словам Бухтиярова, эта группа лиц находится в фокусе внимания Трудового кодекса и медицинских работников.

В настоящее время, по данным медицинских организаций, которые сдают отчетность в Росстат, осмотрены около 9 миллионов человек. Из них имеют подозрения на профессиональные заболевания 11-12 тысяч человек.

«При этом около 120 тысяч в России, а по всей популяции — порядка 250 тысяч человек — которые так или иначе в течение годичного осмотра имеют противопоказания, которые препятствуют продолжению работы», — добавил Бухтияров.

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