Чиновница из Башкирии причиной безработицы назвала высокие пособия

Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на «кадровый голод» в городе, передает РИА «Новости».

По ее словам, в ведомстве зарегистрировано более 4 тысяч соискателей.

Граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице, заявила чиновница.

Уточняется, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 175 руб., а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на 3 тыс. руб.

Чиновница подсчитала, что человек, у которого трое детей, получает сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.

«Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — заключила она.