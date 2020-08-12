Чиновница из Башкирии причиной безработицы назвала высокие пособия
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Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на «кадровый голод» в городе, передает РИА «Новости».
По ее словам, в ведомстве зарегистрировано более 4 тысяч соискателей.
Граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице, заявила чиновница.
Уточняется, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 175 руб., а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на 3 тыс. руб.
Чиновница подсчитала, что человек, у которого трое детей, получает сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.
«Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — заключила она.