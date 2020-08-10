РСПП просит кабмин собрать совещание по поводу роста энергоцен

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство провести совещание по вопросу снижения нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии с участием бизнес-объединений и представителей промышленных компаний.

Соответствующее письмо, подписанное главой РСПП Александром Шохиным, направлено вице-премьеру Юрию Борисову. Документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В РСПП напоминают, что ухудшение экономической ситуации, вызванное распространением коронавирусной инфекции, привело к сокращению объемов промышленного производства, по оценке Росстата, на 9,6% в мае и на 9,4% в июне 2020 года в сравнении с аналогичными периодами 2019 года, а годовое снижение объемов производства может составить 8,6%.

«Промышленные предприятия принимают дополнительные меры по сокращению издержек в целях сохранения рабочих мест и производственных программ, — констатируют инициаторы обращения. — Однако, по данным Ассоциации «НП Совет Рынка», рост цен на электроэнергию в период 2018-2020 годов составил более 11 % в первой ценовой зоне и 5,6% во второй ценовой зоне. В 2020 году также наблюдается значительный рост цены на мощность — 22% в первой ценовой зоне и во второй ценовой зоне, который не компенсируется снижением оптовых цен на электроэнергию».

«В этих условиях Минэнерго России, Минэкономразвития России и ПАО «Россети» продолжают активную работу над инициативами, дополнительно увеличивающими финансовую нагрузку на промышленность, — пишет Шохин Борисову. — Так, по оценкам экспертов, дифференциация тарифа ПАО «ФСК ЕЭС» приведет к дополнительным затратам промышленных потребителей в размере 45 млрд рублей в год, а также выпадающим налоговым доходам субъектов Российской Федерации в объеме 7,65 млрд рублей».

В результате, согласно расчетам Ассоциации «Сообщество потребителей энергии», конечная цена на электроэнергию для энергоемких предприятий увеличится в среднем в 2,3 раза, а в ряде регионов рост конечной цены электроэнергии для промышленных компаний будет беспрецедентным: в Брянской области 59%, Ульяновской 48%, Ленинградской 55%, Республике Бурятия — 67%. Введение платы за резерв мощности может потребовать до 342 млрд рублей дополнительных расходов предприятий, утверждается в письме.

«В соответствии с пунктом 1.4 Вашего поручения (протокол от З марта 2020 года N2 ЮБ-П9-1642) Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минприроды России и ФАС России поручено с участием «НП Совет рынка», РСПП и иными организациями подготовить аналитические материалы по снижению стоимостной нагрузки на потребителей электроэнергии. На данный момент соответствующие материалы не обсуждались министерствами с представителями отрасли», — говорится в обращении.

Шохин обращает внимание Борисова, что Минэнерго России совместно с Минэкономразвития России также не разработаны иные механизмы поддержки промышленных потребителей электроэнергии в условиях распространения коронакризиса.