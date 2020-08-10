Банки протестируют новый способ списания средств

Российские банки протестируют новый сервис для безналичных платежей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяну Жаркову.

По ее словам, деньги будут списываться напрямую со счетов плательщика по запросу получателя. При этом сервис не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Новый механизм предполагает переводы средств напрямую между банками без платежных систем, что позволит снизить стоимость таких операций.

В тестировании сервиса заинтересовались ВТБ, «Открытие», «Промсвязьбанк», QIWI, «СКБ-Банк», «Совкомбанк» и «Абсолют банк».

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