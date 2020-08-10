Специалисты назвали сферу работы с наибольшим приростом вакансий в июле

В июле большинство новых вакансий появилось в отраслях рекламы, маркетинга и PR. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Больше всего новых вакансий появилось в отраслях рекламы, маркетинга и PR - количество предложений выросло на 84%. В частности, вакансий для специалистов в сфере рекламы стало на 26% больше», — отмечают специалисты.

Кроме того, на 67% стало больше вакансий для специалистов в области финансов и страхования. В этой сфере работодатели на 36% чаще искали профессионалов по работе с клиентами.

Уточняется, что на самом сервисе по поиску работы число компаний, размещающих вакансии в июле, увеличилось на 31% по отношению к июню. В области культуры и образования – на 37%, в торговле – на 35%, в сфере услуг – 34%. Также стало больше на 31% предложений для выпускников и студентов.

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