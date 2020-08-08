Милонов объяснил потребность чиновников в перелетах бизнес-классом
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Перелеты в бизнес-классе необходимы для чиновников, так как являются «единственной возможностью поспать», рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов телеканалу «360».
Чиновники могут прилетать в Москву на сутки и не иметь возможности поспать после дальнего перелета, отметил депутат.
«Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый», — заявил Милонов.
По его словам, это относится исключительно к дальним перелетам, а на короткие расстояния можно летать и эконом-классом.
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