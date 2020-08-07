Канада наложит пошлины на американские товары через 30 дней

Правительство Канады через 30 дней введет таможенные пошлины на ряд американских товаров. Это будет ответом на решение США ввести пошлины на канадский алюминий, передает ТАСС, ссылаясь на заявление премьера Христя Фриланд.

По ее словам, в течение 30 дней будут проходить консультации с канадским бизнесом для создания списка американских товаров, которые будут облагаться пошлинами.

«После этого мы введем пошлины», — сказала она.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США возобновляют действие таможенных пошлин в размере 10% на импорт алюминия из Канады в связи с тем, что Оттава не ограничила экспорт данной продукции в Соединенные Штаты. Ожидается, что тариф начнет действовать 16 августа.