США ввели санкции против главы администрации Гонконга

Американские власти ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Об этом сообщается на сайте минфина.

Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении нескольких китайских граждан.

Всего санкционные списки были расширены на 11 имен, среди них Лэм и еще девять человек, кроме одного, из Гонконга.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

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