«Роснефть» назвала провокацией попытку втянуть компанию в скандал в Белоруссии

«Роснефть» в пятницу назвала провокацией упоминания в СМИ компании в связи с последним скандалом в Белоруссии с задержанием россиян.

В частности, упомянутый экс-глава компании «РН-Запад» Сергей Рустамов уже год не работает в Минске, живет в Самаре, которую практически не покидает.

«Его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании», — говорится в сообщении НК, распространенном 7 августа.

Более того, никто из других лиц, упоминаемых в публикации, в «Роснефти» не работал.

Целью провокации НК назвала стремление нанести ущерб ключевой отрасли экономики РФ.

«Роснефть» заверила, что продолжит реализацию своих долгосрочных проектов в Белоруссии.