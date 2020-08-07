Названы возможные сроки открытия Таиланда для россиян
В посольстве России в Таиланде сообщили, что обе стороны заинтересованы в скорейшем возобновлении регулярного авиасообщения, передают «Известия».
Уточняется, что обсуждение по данному вопросу ведется по линии авиационных властей двух стран.
Список доступных для россиян мест, по мнению специалистов, может в ближайшее время пополниться и другими континентами. Так, постепенно могут открыться страны Карибского бассейна, островные государства, в частности Мальдивы и Сейшелы, а также в ближайший месяц Таиланд, заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Он пояснил, что данные страны сильно зависят от туризма и будут пытаться создать все условия для путешественников.
Авиасообщение по всему миру было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
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