Минфин пояснил намерения сократить расходы на здравоохранение и увеличить траты на чиновников

Цифры, представленные в плане ассигнований Минфина на следующий год, не являются финальными и могут измениться. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Указанная методика доводится до субъектов бюджетного планирования и главных распорядителей средств федерального бюджета в части бюджетных ассигнований федерального бюджета по непрограммным направлениям деятельности. Цифры, представленные в методике, не являются конечными», – подчеркнули в министерстве.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, утвержденная Минфином методика попадет в нижнюю палату в виде законопроекта о бюджете.

«Бюджет все равно принимает Госдума, и мы можем принять в его отношении любое решение. Например, перераспределить средства между федеральными органами исполнительной власти», – объяснил депутат.

Ранее министерство финансов России опубликовало «Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Согласно документу, в 2021 году предполагается увеличить расходы на деятельность президента и его администрации, сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также урезать расходы на образование и медицину.

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