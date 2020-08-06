ВТБ модернизирует свою офисную сеть

ВТБ приступает к масштабной модернизации региональной сети в рамках реализации своей стратегии, в результате чего в течение двух лет планируется открыть порядка 100 новых офисов и перевести 100% продуктов для физлиц в онлайн-каналы.

Новые отделения будут оснащены передовыми технологиями обслуживания клиентов и являются меньшими по площади, чем ранее. Эффективность работы новых точек продаж повышается на 40% при сокращении площади на 20-30% и одновременном снижении времени ожидания посетителей на треть, говорится в поступившем в «Газету.Ru» 6 августа, в четверг, пресс-релизе.

Первое подобное отделение уже открыто в августе в российской столице, и с 2021 года ВТБ планирует запускать каждый новый офис именно в таком формате.

«Банковский сервис стремительно меняется: большая часть стандартных операций мигрирует в дистанционные каналы, а офис становится центром финансовых знаний и частью большого контура обслуживания наряду с банкоматами, контакт-центром, мессенджерами, мобильным приложением», — констатирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Пандемия 2020 года ускорила вывод на рынок отделения нового типа, в котором клиент сможет совершать большинство операций самостоятельно и в более удобном для него формате, — говорит он. — Пилотный офис мы открываем в Москве, до конца года они появятся еще в 5 регионах. Наша стратегическая задача – переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 года».

Одновременно ВТБ анализирует ситуацию с действующими отделениями и закрывает малоэффективные точки продаж. В этом контексте важным фактором является присоединение других банковских сетей. Ранее ВТБ провел объединение с ВТБ24, впереди – интеграция трех региональных банков.

Кроме того, ВТБ также активно развивает дистанционные каналы, с каждым годом все больше переводя клиентов на онлайн-обслуживание. На данный момент доля заявок по ипотеке, которые поступают в банк онлайн, составляет 30%, кредитов наличными – больше 50%, вкладов – 65%.

Стратегической задачей ВТБ является перевод к 2020 году 100% продуктов для физических лиц в онлайн-каналы.