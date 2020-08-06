Минфин предложил сократить расходы на Крым

Минфин России предложил сократить финансирование на государственные программы по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Из него следует, что расходы на полуостров могут уменьшить в 2021 году на 8,5 млрд рублей — до 76,1 млрд.

В 2022 году финансирование госпрограммы могут урезать на 9,1 млрд — до 82,3 млрд.

Ранее Минфин выступил с предложением в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации.

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