ПСБ продлевает программу льготного кредитования по ставке 2%

ПСБ получил дополнительный лимит в объеме 8 млрд рублей для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках программы государственной поддержки предпринимательства, говорится в поступившем в четверг, 6 августа, в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Отмечается, что средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса по ставке 2%.

«В текущих непростых условиях именно малый бизнес оказался особенно уязвим, и мы рады, что можем оказать ему помощь на деле», — говорит руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

По его словам, в рамках госпрограммы ПСБ уже выдал почти 17 тыс. кредитов на общую сумму свыше 37 млрд рублей. «Это свидетельствует о серьезном интересе к программе со стороны предпринимателей», — отметил Басманов.

При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства.

Если же занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита.

Оформить заявку на льготный кредит в ПСБ можно полностью онлайн, по трём документам, путём оформления заявки на кредитной платформе ПСБ «Без бумаг».