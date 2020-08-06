США предложили россиянам $10 млн за информацию о вмешательствах в выборы

На верифицированном Twitter-аккаунте Госдепа США «Rewards for Justice» («Вознаграждение за помощь правосудию») появилось обращение к россиянам с предложением награды в размере $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

«США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до $10 млн», — говорится на стене аккаунта.

SMS-сообщение с предложением предоставить подобные сведения получил депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он опубликовал скриншот в своем Telegram-канале.

СМИ сообщают о том, что такие сообщения поступают жителям разных регионов России.

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