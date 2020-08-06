«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до сентября

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«Аэрофлот» продлит отмену ранее запланированных международных рейсов до 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Данное решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городах назначения.

Всего в списке более 80 городов, с которыми Россия пока не возобновила авиасообщение.

При этом в перечень не попали Турция, Танзания и Великобритания, границы с которыми открылись 1 августа.

В компании пояснили, что граждане, которые купили билеты позднее 1 мая могут оформить ваучер или возврат средств.

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