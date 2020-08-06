У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
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Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, граждане могут воспользоваться выходным один раз в год, а после они должны предоставить работодателю справку о прохождении диагностики.
При этом, как уточняется в законе, за сотрудниками сохраняется средний заработок.
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