У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, граждане могут воспользоваться выходным один раз в год, а после они должны предоставить работодателю справку о прохождении диагностики.

При этом, как уточняется в законе, за сотрудниками сохраняется средний заработок.

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