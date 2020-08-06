Названы самые популярные места для отдыха в России в августе

Самыми востребованными внутренними направлениями для отдыха в августе у россиян станут пляжные курорты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Путешествия».

Эксперты проанализировали переходы с сервиса «Яндекс.Путешествия» на сайты партнеров-агрегаторов в апреле – июле 2020 года.

В первую пятерку по числу запросов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта. Также популярными направлениями оказались Петербург, Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия. В третью пятерку вошли Москва, Ейск, Кисловодск, Белокуриха и Алупка.

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