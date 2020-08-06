Минтранс назвал сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Министерство транспорта России рассчитывает запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Токарева.

«Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — заявил представитель Минтранса.

По его словам, этот проект будет экономически эффективным, а чистую прибыль он начнет приносить в 2031 году.

В ноябре 2019 года была открыта платная трасса М11 Москва — Санкт-Петербург.

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