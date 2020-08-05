В здании Банка России произошло возгорание
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В здании Центрального банка России в Москве произошло возгорание, передает РИА «Новости».
Площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.
«ЦАО, улица Брянский Пост, дом 8, строение 1 – Центральный банк РФ – происходило короткое замыкание светильника в шахте грузового лифта с последующим загоранием на площади 0,2 квадратных метра», — сообщил представитель экстренных служб.
Отмечается, что возгорание было ликвидировано самозатуханием.
Из здания вышли 50 человек. В результате инцидента никто не пострадал.