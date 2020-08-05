В Финляндии появится первая заправка, перерабатывающая газ из навоза

В Финляндии до конца 2020 года появится первая станция для заправки автомобилей биогазом, полученным из коровьевого навоза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на фермеров Янну и Вилле Вуоренмаа, сотрудничающих с компанией Valio.

Отмечается, что семья Вуоренмаа владеет 180 фермами по всей стране. Впервые установка по генерации биогаза из навоза появилась на фермах в 2005 году, она обеспечивала предприятия теплом и электричеством.

«В этом году молоковозы начнут заправку на ферме. В то же время здесь, на улице Виртала, (в городке Хаапавеси) откроется доступная для всех автозаправочная станция», — поделилась Янне Вуоренмаа.

В настоящее время на всех фермах кооператива Valio действуют 20 станций по переработке навоза в биогаз. Valio рассчитывает полностью избавиться от углеродного следа к 2035 году.