Porsche отзывает в России 445 автомобилей модели Cayenne

Официальный представитель Porsche в России - ООО «Порше Руссланд» отзывает 445 автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.

Речь идет о моделях Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), которые были произведены в период с 21 февраля по 3 декабря 2019 года.

Причиной отзыва автомобилей является недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода.

«Существует вероятность появления запаха топлива при очень высоких температурах в моторном отсеке. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в отозванных транспортных средствах заменят подающий топливопровод в моторном отсеке. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.