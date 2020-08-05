Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
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Министерство финансов России направило Нидерландам письмо с предложением пересмотреть действующее налоговое соглашение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании KPMG.
Отмечается, что целью предложения является избежание двойного налогообложения для повышения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.
Ранее сообщалось, что Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром.
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