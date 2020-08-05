Главой дирекции управления благосостоянием ПСБ назначен Алексей Жоголев

В ПСБ сформирована дирекция управления благосостоянием клиентов, которая объединит продуктовые фабрики банка, брокера ПСБ и управляющей компании «Промсвязь» для развития комплексного предложения инвестиционных продуктов для всех клиентских сегментов в рамках группы ПСБ.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» 5 августа, в среду, руководителем дирекции назначен Алексей Жоголев.

Отмечается, что на этой позиции он будет отвечать за реализацию консолидированной стратегии управления благосостоянием клиентов, формирование омниканального клиентского предложения и развитие продаж инвестиционных продуктов группы.

«Банк нацелен на увеличение доли на рынке брокериджа, доверительного управления и wealth management и кратный прирост клиентской базы за счет развития продаж в массовом сегменте, где мы видим значительный спрос на инвестиционные продукты», — говорит руководитель блока «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова.

Комплексное предложение ПСБ предусматривает простые и доступные инвестиционные решения – для массового сегмента, и классический wealth management и стратегии индивидуального доверительного управления – для клиентов Affluent и Private Banking, уточнила она.

По ее словам, это потребует формирования новой концепции продаж инвестиционных продуктов в рамках группы ПСБ. «Я уверена, что опыт Алексея Жоголева будет востребован для решения этих задач», - резюмировала Карпова.