В Москве спрос на вторичное жилье вернулся к докарантинному уровню

В Москве начал восстанавливаться спрос на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Инком-недвижимость».

Так, после снятия ограничительных мер по коронавирусу спрос на вторичку начал восстанавливаться «невероятно быстрыми темпами». На данный момент он находится практически на том же уровне, что и в докарантинный период.

В компании отмечают, что резкий спрос на вторичном рынке в Москве был зафиксирован еще в июне, когда число полученных авансов увеличилось на 45% относительно мая. В июле по сравнению с июнем количество авансов увеличилось на 50%, а годовой прирост спроса составил 15%.

«Инком-недвижимость» предполагает, что на восстановлении показателей отразилось то, что на рынок продолжал выходить отложенный спрос, накопившийся за время самоизоляции, а ипотечные покупатели спешили воспользоваться низкими ставками по кредитам.

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