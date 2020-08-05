В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

У Совета Федерации нет лишних средств, которые можно было бы сократить, заявил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента», — заявил Тимченко.

По словам политика, если уменьшить финансирование на заграничные поездки, то «не будем ездить, встречаться с нашими коллегами, отстаивать интересы РФ за рубежом». Также, по его мнению, нельзя сокращать внутренние поездки, потому что тогда «наши граждане будут меньше понимать, какие законы принимают».

Он также подчеркнул, что парламентарии планируют во втором полугодии наверстать отмененные из-за коронавируса поездки.

Ранее Минфин предложил сократить траты на Госдуму и Совет Федерации. В 2021 году расходы предлагается уменьшить на 3% или 217 млн руб., в 2022 году — на 4,6% или 338 млн руб., в 2023 году – на 2,4% или 178 млн руб.

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