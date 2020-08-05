«Известия»: в РФ намерены создать легальный рынок б/у запчастей

В России предлагают разрешить продажу номерных бывших в употреблении запчастей. Речь идет о двигателях, коробках передач и других запчастях, пишут «Известия».

Издание сообщает, что Совет Федерации уже рекомендовал Минпромторгу разработать новую программу утилизации машин. Так, предлагается не только вновь сделать скидки для тех россиян, кто покупает новый автомобиль и отдает в обмен старый, но и дать разрешение переработчикам торговать б/у изделиями после проведения экспертной оценки их качества.

Как известно, сейчас продажа запчастей осуществляется, как правило, без всяких гарантий. Они могут представлять опасность для жизни водителей, указывают участники рынка. При этом подержанные детали, прошедшие проверку, будут стоить как минимум в два раза дешевле, подсчитали эксперты.

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