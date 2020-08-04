РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

В России по итогам 2018 года каждый пятый ребенок жил в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

Как отмечает издание, в документе содержатся самые актуальные данные об уровне детской бедности в России, так как подобная информация публикуется с задержкой в два года.

Согласно данным Росстата, в 2018 году наиболее высокий уровень бедности зафиксирован в многодетных семьях (49,4%) и в молодых семьях (34,3%).

При этом из бюллетеня следует, что в 2017 году ситуация была хуже. Уровень детской бедности тогда составлял 26%. В 2018 году этот показатель снизился до 22,9%.

Всего, по данным ведомства, за чертой бедности в 2018 году проживало 18,4 млн человек (12,6%).

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