Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Аргументам и фактам» заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд рублей.

По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.

В этом году из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавируса потери отрасли составили около 500 млрд рублей.

Догузова отметила, что частично компенсировать выпадающие доходы регионам поможет электронная виза для туристов из 53 стран. Ее введут 1 января 2021 года.

«Электронная виза сегодня – это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест», — сказала Догузова.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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