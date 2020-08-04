Эксперты оценили эффективность отказа Швеции от жесткого карантина
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Результаты отказа Швеции от жесткого карантина превзошли ожидания экспертов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Швеция опубликует предварительный отчет правительства по итогам второго квартала 5 августа. Как ожидают эксперты, в нем будет зафиксировано падение ВВП на 7%, что является беспрецедентным для шведской экономики.
Однако, как отмечает издание, этот показатель значительно меньше, чем в США и европейских странах.
При этом отказ от карантина в Швеции привел к более высокой смертности в сравнении с другими странами еврозоны.
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