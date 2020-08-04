Эксперты оценили эффективность отказа Швеции от жесткого карантина

Результаты отказа Швеции от жесткого карантина превзошли ожидания экспертов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Швеция опубликует предварительный отчет правительства по итогам второго квартала 5 августа. Как ожидают эксперты, в нем будет зафиксировано падение ВВП на 7%, что является беспрецедентным для шведской экономики.

Однако, как отмечает издание, этот показатель значительно меньше, чем в США и европейских странах.

При этом отказ от карантина в Швеции привел к более высокой смертности в сравнении с другими странами еврозоны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще не дно: как обвалилась экономика ЕС

— Швеция не поддерживает создание фонда восстановления экономики ЕС

— Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина