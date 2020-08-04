Премьер-министр Польши рассказал о претензиях Варшавы к России

В Польше нет сильной антироссийской риторики, однако ряд вопросов вызывает недовольство Варшавы, рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает Biznes Alert.

В частности, Польша недовольна строительством газопровода «Северный поток — 2», отметил Моравецкий. По его словам, европейские деньги, потраченные на этот газопровод, будут спонсировать российское оружие.

Кроме того, строительство «Северного потока — 2» может «отключить» Украину от транзита газа в Европу, после чего российская сторона сможет делать с Украиной «все, что хочет», считает премьер.

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