В США расследует дело о финансовой деятельности Трампа

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс проводит криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, Trump Organization уже находится под следствием по обвинению «в страховании и банковском мошенничестве», передает телеканал NBC News.

Ранее большое жюри затребовало финансовые документы этой организации. Однако адвокаты указали на то, что это требование необходимо отклонить как политически мотивированное преследование американского лидера.

При этом Вэнс не согласился с защитниками. Он потребовал от суда отклонить требование адвокатов Трампа. Прокурор сослался на «публичные сообщения о широкой и долговременной криминальной деятельности в Trump Organization».

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