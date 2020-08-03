«Газпром» обжалует в суде решение польского регулятора о штрафе

«Газпром» обжалует в суде решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который наложил на компанию крупный денежный штраф. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление информации «Газпрома».

Как рассказали в компании, это произойдет после того, «Газпром» завершит изучение официального решения UOKiK.

«В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал на $57 млн «Газпром» за отказ от сотрудничества в отношении разбирательства о газопроводе «Северный поток - 2».

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