Стало известно, как сильно сократился турпоток в Испанию

Иностранный турпоток в Испанию за полгода сократился на 71,7% — до 10,8 млн человек, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Национального института статистики (INE) страны.

Отмечается, что данные по российскому туропотоку не приводятся.

По данным института, c января по июнь Испанию посетило 10,8 млн зарубежных путешественников, что на 71,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего туристов прибыло из Великобритании (2 млн, минус 75,5%), Франции (1,4 млн, минус 69,8%) и Германии (1,3 млн, минус 74,7%).

Самыми популярными областями Испании в первом полугодии стали Канарские острова, Каталония и Андалусия. Чаще всего туристы приезжали без ночевок, либо задерживались на период от 4 до 7 ночей.

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