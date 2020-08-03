Стало известно, как сильно сократился турпоток в Испанию
Иностранный турпоток в Испанию за полгода сократился на 71,7% — до 10,8 млн человек, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Национального института статистики (INE) страны.
Отмечается, что данные по российскому туропотоку не приводятся.
По данным института, c января по июнь Испанию посетило 10,8 млн зарубежных путешественников, что на 71,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего туристов прибыло из Великобритании (2 млн, минус 75,5%), Франции (1,4 млн, минус 69,8%) и Германии (1,3 млн, минус 74,7%).
Самыми популярными областями Испании в первом полугодии стали Канарские острова, Каталония и Андалусия. Чаще всего туристы приезжали без ночевок, либо задерживались на период от 4 до 7 ночей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Туризм без правил: почему закрываются популярные курорты
— «Глупое решение»: испанцы озлобились на Великобританию
— Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании