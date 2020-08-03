Доля доходов российского бизнеса упала до 20-летнего минимума

Доля предпринимательских доходов в структуре общих денежных доходов населения России упали до минимума за 20 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Во втором квартале этого года доля доходов российского бизнеса упала до 3,5%, что является самым низким показателем с 2000 года.

Еще в первом квартале предпринимательские доходы держались на уровне 5,9%.

Доходы бизнеса включают в себя зарплаты предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и другое.

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