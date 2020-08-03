В Совфеде оценили штраф польского регулятора «Газпрому»
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что Польша оштрафовала российский «Газпром», передает RT.
Джабаров считает, что действия Варшавы направлены на срыв строительства «Северного потока — 2», чтобы оставить транзит через территорию Украины в Польшу.
По его словам, «налицо недобросовестная конкуренция».
«Вообще непонятно, с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к «Газпрому» и «Северному потоку — 2», поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии», — возмутился сенатор.
Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал на $57 млн «Газпром» за отказ от сотрудничества в отношении разбирательства о газопроводе «Северный поток - 2.
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