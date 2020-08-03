В Совфеде оценили штраф польского регулятора «Газпрому»

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что Польша оштрафовала российский «Газпром», передает RT.

Джабаров считает, что действия Варшавы направлены на срыв строительства «Северного потока — 2», чтобы оставить транзит через территорию Украины в Польшу.

По его словам, «налицо недобросовестная конкуренция».

«Вообще непонятно, с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к «Газпрому» и «Северному потоку — 2», поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии», — возмутился сенатор.

Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал на $57 млн «Газпром» за отказ от сотрудничества в отношении разбирательства о газопроводе «Северный поток - 2.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Антимонопольные санкции: Польша оштрафовала «Газпром» из-за СП-2

— Прокладка труб «Северного потока — 2» может возобновиться после 3 августа

— Польский регулятор оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2»