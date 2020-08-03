Официальный курс евро составил 87,2 рубля

Официальный курс евро снизился на 6,36 копейки и составил 87,2253 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

Официальный курс доллара вырос на 73,25 копейки и достиг 74,1586 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная на вторник, 4 августа, увеличилась на 37,42 копейки, до 80,0386 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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