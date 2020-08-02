В Минздраве предложили поднять акциз на табак

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина предложила увеличить акциз на табак и никотинсодержащую продукцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По словам Драпкиной, рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры являются самыми эффективными в борьбе с табаком.

«Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — считает врач.

Ранее ВОЗ призывала увеличить акцизные сборы на табак до 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет с последующим ежегодным повышением.

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