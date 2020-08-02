Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч

Впервые с августа 2019 года стоимость биткоина на торгах преодолела отметку в $12 тысяч, передает портал CoinMarketCap.

Так, по состоянию на 07.16 мск она увеличивается на 5,6%. Стоимость биткоина достигала $12 010.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина превысила $10 тысяч и обновила двухмесячный максимум.

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