Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года взлетела до $12 тысяч
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Впервые с августа 2019 года стоимость биткоина на торгах преодолела отметку в $12 тысяч, передает портал CoinMarketCap.
Так, по состоянию на 07.16 мск она увеличивается на 5,6%. Стоимость биткоина достигала $12 010.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина превысила $10 тысяч и обновила двухмесячный максимум.
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